Sernac advierte sobre riesgo en vehículos Ford Bronco y Maverick por defecto en módulos de control, 233 unidades afectadas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha emitido una alerta de seguridad ampliada que afecta a 233 vehículos Ford en Chile, específicamente los modelos Bronco y Maverick, comercializados entre 2021 y 2024. Esta medida se debe a un posible defecto en la calibración de los módulos de control de la carrocería (BCM) y del tren motriz (PCM), que podría representar un riesgo para los conductores.

Según el Sernac, el problema radica en que, en algunos de los vehículos afectados, el BCM y el PCM podrían estar calibrados incorrectamente. Esto podría ocasionar que el vehículo se apague involuntariamente al acercarse a una parada, lo que representa un peligro para la seguridad vial. Además, se ha advertido que, si la función de arranque/parada automática está activada, el vehículo podría no arrancar al soltar el pedal de freno después de una detención.

Hasta el momento, no se han reportado accidentes en Chile relacionados con este defecto. Para los propietarios de los vehículos afectados, se recomienda verificar si su auto está incluido en la alerta utilizando el número VIN, que se puede encontrar en la sección de “Descripción del producto” en la información proporcionada por Ford.

Ford ha anunciado que llevará a cabo una actualización del software del BCM y PCM de manera preventiva y gratuita, un procedimiento que se estima durará aproximadamente 4,5 horas. Los propietarios pueden agendar su cita a través del teléfono 800 470 408, por correo electrónico a acfordcl@ford.com, o visitando el sitio web www.ford.cl. También se puede consultar en la red de concesionarios autorizados.

Esta alerta se suma a otras acciones del Sernac para proteger a los consumidores y garantizar la seguridad de los vehículos en circulación en el país.