En un reciente episodio del podcast SERcanos, la conductora Rosario Bravo y su pareja, el cardiólogo Carlos Caorsi, discutieron abiertamente sobre las cirugías estéticas que Caorsi se ha realizado. Durante la conversación, la pareja reveló que su hijo de cinco años mostró preocupación por la intervención quirúrgica a la que se sometería su padre.

Bravo compartió que, durante una consulta, el cirujano preguntó si tenían hijos, a lo que la pareja respondió afirmativamente. El médico les advirtió que la cirugía podría ser más significativa para su hijo que para ellos mismos, lo que llevó a una reflexión sobre cómo los niños perciben estas situaciones.

Caorsi, al abordar la inquietud de su hijo, explicó: “Yo lo hablé con él. No era por el aspecto físico ni porque lo molestaran a él”. Sin embargo, al indagar más sobre sus preocupaciones, el pequeño expresó de manera contundente: “Que tú te mueras”. Esta respuesta dejó claro que su temor estaba relacionado con la salud de su padre y no con la estética de la cirugía.

El episodio ha resonado en las redes sociales, donde los seguidores de Bravo y Caorsi han comentado sobre la sinceridad de la conversación y la preocupación genuina del niño. Este tipo de diálogos familiares sobre temas de salud y estética son cada vez más comunes, reflejando una apertura en la comunicación entre padres e hijos sobre cuestiones que pueden ser delicadas.

El podcast SERcanos, que se ha convertido en un espacio para discutir temas de actualidad y experiencias personales, continúa ganando popularidad entre los oyentes, quienes valoran la autenticidad y la cercanía de sus anfitriones.