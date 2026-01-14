Elvis Festival Chile 2026: el tributo más grande del Rey del Rock llega a varias ciudades con artistas avalados por Priscilla Presley

El espectáculo más destacado de Elvis Presley a nivel mundial se presentará en Chile del 7 al 17 de mayo, con una serie de conciertos en diversas ciudades del país. Este evento, titulado “Elvis Festival – Chile 2026”, contará con la participación de los principales exponentes del legado del Rey del Rock’n Roll, quienes ofrecerán un recorrido musical por las décadas de los 50, 60 y 70, reconocido por Priscilla Presley como el más importante a nivel global.

Las presentaciones se llevarán a cabo en Viña del Mar, Santiago, San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Curicó, Talca, Chillán y Temuco. Entre los artistas que se presentarán se encuentran Ben Thompson de Inglaterra, quien recreará el icónico “Aloha from Hawaii” de 1973 en Mostazal; Diogo Di Light de Brasil, que representará la época de los 60; y los estadounidenses Cote Deonath y Riley Jenkins, quienes se centrarán en los años 50. Todos ellos han sido seleccionados en festivales de Memphis (Tennessee) y Tupelo (Misisipi), y están avalados por Graceland, lo que garantiza la calidad de sus actuaciones.

Mario Aceval, productor del evento, destacó en una entrevista con La Hora que “todos están avalados por la familia y por Priscilla”, lo que subraya el prestigio de los artistas. Aceval explicó que el proceso de selección es riguroso, ya que un jurado evalúa aspectos como gestos, vestimenta y voz, asegurando así una recreación fiel de la esencia de Elvis en el escenario.

El festival comenzará el 7 de mayo en el Teatro Municipal de Curicó a las 20:00 horas, y continuará con presentaciones en Santa Cruz el 8 de mayo, Temuco el 9, Chillán el 10, Talca el 14, Santiago el 16 y culminará en Viña del Mar el 17. El evento alcanzará su punto culminante el 15 de mayo en el Casino Gran Arena Monticello de San Francisco de Mostazal, donde se realizará la primera recreación completa en vivo de “Aloha from Hawaii”. Las entradas están disponibles a través de Passline y Ticketmaster.

Aceval también expresó su interés en expandir el festival al norte de Chile el próximo año, señalando que han recibido numerosas solicitudes de esa región, lo que podría consolidar aún más el legado de Elvis Presley en Sudamérica.