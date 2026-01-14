Johnny Herrera critica fichajes de ex-Colo Colo en la U: “Rivero me hizo goles, pero eso fue hace siete años”

Universidad de Chile se encuentra en un momento crucial de su pretemporada, a pocos días de su primer partido ante Racing Club, programado para este domingo en Concepción. El club está en proceso de definir su plantilla, con la llegada de Eduardo Vargas y Octavio Rivero, quienes buscan reforzar un ataque que ha perdido a sus cuatro delanteros de la temporada anterior. Además, se espera que Juan Martín Lucero, actualmente en negociaciones con Fortaleza, se sume al equipo.

La gerencia deportiva, encabezada por Manuel Mayo, también ha incorporado a Lucas Romero, un joven centrocampista paraguayo. Sin embargo, su titularidad no está garantizada, ya que Charles Aránguiz e Israel Poblete parecen tener la delantera en la lucha por un puesto en el medio campo. A pesar de estas incorporaciones, el equipo enfrenta un desafío importante: la falta de un lateral izquierdo tras la salida de Matías Sepúlveda hacia Lanús. Marcelo Morales y Esteban Matus han sido mencionados como posibles alternativas, aunque también se considera la opción de promover a Diego Vargas, un jugador joven que ha impresionado al entrenador Francisco Meneghini durante la preparación.

El exarquero Johnny Herrera ha expresado su descontento con algunas decisiones del club en el programa “Todos somos técnicos”. Herrera cuestionó la estrategia de fichar jugadores con pasado en el archirrival, señalando que “Eduardo Vargas era año y medio antes” y que Di Yorio, quien dejó el club, debería haber permanecido. “La diferencia con Lucero no es tanta”, argumentó, sugiriendo que el club debería haber apostado por un delantero más probado como Di Yorio, quien se ganó el respeto de la afición a pesar de jugar lesionado.

Herrera también se mostró escéptico respecto a la llegada de Rivero, recordando que aunque fue un buen jugador hace siete años, su rendimiento actual es incierto. La situación del equipo se complica aún más con rumores sobre la posible salida de Assadi y la reciente partida de Fernández, lo que añade presión a la dirección técnica y a la planificación del plantel.

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, Universidad de Chile se enfrenta a la necesidad de cerrar su mercado de fichajes de manera efectiva para afrontar los desafíos que se avecinan.