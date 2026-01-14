Esprit se despide de Chile: Conoce las últimas tiendas abiertas antes de su cierre definitivo en 2025

La marca internacional de moda Esprit ha anunciado su salida definitiva de Chile, lo que implica el cierre de su sitio web y de varias de sus tiendas físicas en el país. A través de un video de despedida, la empresa comunicó que todas sus tiendas cerrarán a finales de 2025, aunque algunas aún permanecen operativas.

Actualmente, las tiendas de Esprit que siguen abiertas en Chile son: en Santiago, la tienda de Providencia (Av. Providencia 2068), Plaza Los Dominicos en Las Condes (Av. Padre Hurtado Sur 875), La Fábrica Outlet en San Joaquín (Av. Carlos Valdovinos 200) y Apumanque en Las Condes (Av. Manquehue Sur 31). En regiones, se encuentran operativas la tienda de Plaza Reñaca en Viña del Mar (Av. Borgoño, local 47) y la de Villarrica (Walker Martínez 317).

Las fechas de cierre de las tiendas varían. Según la información proporcionada por la empresa, Esprit Los Dominicos cerrará el 28 de enero, Esprit Providencia el 31 de enero, Esprit Apumanque hasta el 28 de febrero (por confirmar), Esprit Outlet La Fábrica hasta finales de marzo, Esprit Reñaca hasta finales de febrero y Esprit Villarrica también hasta finales de febrero.

La decisión de cerrar operaciones en Chile se produce tras el colapso de la filial Esprit Europe, que fue declarada en insolvencia en 2024, afectando a mercados como Estados Unidos, Alemania y Chile. Esta quiebra global fue reportada en agosto de 2024 y se atribuye a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

A pesar de la situación, en su video de despedida, Esprit Chile expresó la esperanza de que “esto no sea un adiós definitivo, sino más bien una pausa. Si en el futuro la situación cambia, nos encantaría reencontrarnos y seguir escribiendo juntos la historia de Esprit en Chile.”