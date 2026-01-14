Deportes Concepción y Coquimbo Unido se enfrentan en la Noche Lila 2026: cómo y dónde verlo en vivo

Este miércoles 14 de enero, el fútbol chileno vivirá un momento significativo con la transmisión de la Noche Lila 2026, que marcará el regreso de Deportes Concepción a la Primera División tras su ascenso en Calama a finales del año pasado.

El evento, que será emitido a nivel mundial por la plataforma Fanatiz, contará con el debut del renovado plantel de Deportes Concepción, que se enfrentará al actual campeón, Coquimbo Unido, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, que se espera esté lleno de aficionados. El equipo penquista, bajo la dirección de Patricio Almendra, ha realizado importantes incorporaciones para su retorno a la máxima categoría, destacando a Leo Valencia, quien será clave en el mediocampo; Joaquín Larrivey, un experimentado delantero de 41 años; el arquero brasileño César Dutra, con experiencia en clubes como Flamengo y Boavista; y el carrilero Brayan Véjar, que ha jugado en Colo-Colo y Unión Española. Además, la defensa se verá reforzada con la llegada de Cristián “Banana” Suárez y Fausto Grillo.

Por su parte, Coquimbo Unido, que llega como el monarca del fútbol chileno, contará con figuras destacadas como Lucas Pratto, lo que promete un enfrentamiento emocionante para iniciar la temporada 2026.

La transmisión de este evento comenzará a las 18:00 horas y será exclusiva de Fanatiz, donde Claudio Palma estará a cargo de los relatos, mientras que Andrea Hernández ofrecerá los comentarios. Además, el reconocido hincha lila, el actor Claudio Castellón, participará en la cobertura del evento. El costo del pay-per-view (PPV) es de $4.990 en Chile y USD $4.99 para el resto del mundo. Aquellos que adquieran el partido recibirán un mes gratis de suscripción a Fanatiz, lo que les permitirá acceder a otros contenidos como el Brasileirão, la Liga1 de Perú y más.

Este evento no solo representa un hito para Deportes Concepción, sino que también es una oportunidad para que los aficionados disfruten de un espectáculo futbolístico de alto nivel, marcando el inicio de una nueva temporada en el fútbol chileno.