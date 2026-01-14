Intensa búsqueda de Julia Chuñil: Carabineros excavan en Máfil tras detención de sus hijos y exyerno

Carabineros realiza una operación en Máfil para encontrar el cuerpo de Julia Chuñil, tras la detención de sus tres hijos y un exyerno.

En la comuna de Máfil, región de Los Ríos, Carabineros ha iniciado una operación rastrillo con el objetivo de localizar el cuerpo de Julia Chuñil, una activista mapuche desaparecida. Este desarrollo se produce tras la detención de tres de sus hijos, Pablo San Martín, Jeannette Troncoso y Javier Troncoso, así como de su exyerno, Bermar Bastías. La redada se llevó a cabo en las localidades de Máfil y Temuco, donde se realizaron múltiples operativos policiales.

Un total de 20 funcionarios de Carabineros se encuentran en el lugar, utilizando palas y rastrillos para realizar excavaciones en una propiedad que perteneció a Chuñil, aunque se ha confirmado que ella ya no residía en esa zona. Según el reportero César Campos, del matinal Buenos Días a Todos de TVN, los familiares de la activista aún habitan en el sector.

En el sitio de la búsqueda, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) ha instalado carpas verdes y se ha observado a los funcionarios realizando excavaciones en un área boscosa. La detención de los implicados se produjo en la madrugada de este martes, y se espera que el control de detención de los acusados se lleve a cabo alrededor de las 13:00 horas en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

Este caso ha captado la atención pública debido a la relevancia de Julia Chuñil como activista en la defensa de los derechos mapuches, y la situación ha generado un gran interés en la comunidad local y nacional.