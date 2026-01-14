Elon Musk activa Starlink para ofrecer internet gratuito a Irán en medio de protestas y bloqueo de comunicaciones

La empresa SpaceX, liderada por Elon Musk, ha comenzado a ofrecer acceso gratuito a internet a los usuarios en Irán a través de su servicio de satélites Starlink, en un contexto de represión gubernamental y un severo bloqueo de las comunicaciones en el país.

Hasta ahora, las cuentas de Starlink en Irán permanecían inactivas debido a la falta de una licencia oficial. Sin embargo, se ha decidido activar el servicio y eliminar las tarifas de suscripción para facilitar el acceso a la población iraní. Ahmad Ahmadian, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Holistic Resilience, explicó que “es muy sencillo: solo hay que conectar el terminal satelital en un lugar con vista despejada al cielo, y listo”.

Esta decisión de SpaceX se produce tras una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk, según reportó la cadena CNN. La medida llega en un momento crítico, ya que el régimen iraní ha intensificado la represión contra las protestas ciudadanas, lo que ha llevado a un apagón digital casi total en el país. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Activists (HRA), han confirmado la muerte de al menos 1.850 manifestantes, aunque se teme que la cifra real de fallecidos y heridos sea aún mayor debido a la falta de información.

El sistema de Starlink, que cuenta con miles de satélites en órbita, se presenta como una herramienta crucial en situaciones de cierre digital, como la que enfrenta Irán, así como en contextos de conflicto donde las comunicaciones son difíciles, como en Ucrania.