El regreso de la red social X a Venezuela: funcionarios del gobierno reactivan sus cuentas tras fin de prohibición de Maduro

El servicio de la red social X ha sido reactivado en Venezuela, permitiendo el acceso a ciudadanos comunes y altos funcionarios del Gobierno, tras un bloqueo que duró más de un año.

Fuentes consultadas por EL DÍNAMO confirmaron que el acceso a la plataforma se restableció hace aproximadamente cuatro días, lo que sugiere un cambio en la política del Gobierno de Nicolás Maduro, quien había prohibido el uso de la red social en agosto de 2024. Esta prohibición se implementó tras un conflicto entre Maduro y Elon Musk, propietario de X, aunque en ese momento se indicó que la medida sería temporal.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció su regreso a la plataforma con un mensaje que dice: “Reanudaremos el contacto por este canal”, y añadió: “Venezuela sigue de pie, con fuerza y conciencia histórica”. En su perfil, Rodríguez se identifica como “Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, junto al presidente Nicolás Maduro en el camino de Bolívar y Chávez”.

Además de Rodríguez, otros altos funcionarios del Gobierno también han vuelto a publicar en X. Diosdado Cabello, ministro del Interior y figura influyente en el régimen, expresó: “Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado al tanto de la situación en nuestro país”. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, instó a continuar por el camino de la prosperidad y el diálogo.

La cuenta oficial de Nicolás Maduro también mostró actividad el martes, con publicaciones que incluyen una imagen junto a su esposa, Cilia Flores, quien fue capturada en un operativo estadounidense. En sus mensajes, Maduro ha hecho referencia a la situación de su esposa, actualizando el tiempo desde su secuestro.

A pesar de la reactivación del servicio, persiste la incertidumbre sobre quién gestiona actualmente la cuenta de Maduro, que aún lo presenta como “Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 2025 – 2031 – Soldado de Bolívar – Hijo de Chávez”. La situación política en el país sigue siendo tensa, con reacciones mixtas entre el sector empresarial y el político respecto a las iniciativas del Gobierno.