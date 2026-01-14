Desmantelan red de contrabando de fósiles en Barrio Meiggs: dos detenidos por venta ilegal de especies protegidas

Una investigación del OS-9 de Carabineros en Chile resultó en la detención de dos individuos por contrabando y falsificación de productos en el Barrio Meiggs.

El operativo se llevó a cabo el martes 13 de enero, tras recibir una denuncia de un hombre de nacionalidad coreana que alertó sobre el uso indebido y la falsificación de productos que contenían dibujos de su autoría. Según la información proporcionada por la abogada del denunciante, las infracciones se estaban cometiendo en dos locales ubicados en calle Unión Latinoamericana N.º 33, locales A y B.

A las 10:00 h, el personal del OS-9 realizó fiscalizaciones en los mencionados locales, donde encontraron una cantidad significativa de fósiles catalogados como contrabando. En total, se incautaron 400 fósiles de la especie Amonites, un tipo de molusco cefalópodo extinto que habitó la Tierra hasta finales del periodo cretácico. La comercialización de estos fósiles está prohibida en Chile, ya que están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales.

Además de los fósiles, las autoridades también incautaron una variedad de productos falsificados, que incluían 1.013 imanes, 2.740 llaveros metálicos, 31 vasos de vidrio en miniatura, 60 destapadores con forma de botella de vino, 50 collares con figura de “Pikachu”, cinco pipas para fumar con el mismo diseño, dos envases que imitaban botellas de vino y siete botellas de agua de diversos modelos.

Los detenidos, de nacionalidad peruana y con edades de 24 y 26 años, no contaban con antecedentes penales previos. La investigación continúa para determinar la magnitud de la operación y posibles implicaciones adicionales.