Trump insiste en que el control de Groenlandia es crucial para la seguridad de EEUU y la OTAN ante Rusia y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la adquisición de Groenlandia es crucial para la seguridad nacional de su país, en un contexto de tensiones geopolíticas con Rusia y China. En un mensaje publicado en redes sociales, Trump destacó que “EEUU necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional” y sugirió que la OTAN sería más efectiva si la isla estuviera bajo control estadounidense, a pesar de que actualmente es un territorio soberano de Dinamarca.

Trump subrayó que la OTAN debería liderar el camino hacia la anexión de Groenlandia, advirtiendo que si Estados Unidos no actúa, “Rusia o China lo harán, algo que no va a pasar”. En sus declaraciones, el presidente enfatizó que la fuerza militar de Estados Unidos es fundamental para la efectividad de la OTAN, afirmando que “sin el enorme poder de EEUU, la OTAN no sería una fuerza efectiva o disuasoria”.

Estas afirmaciones se producen en medio del rechazo de las autoridades groenlandesas y danesas a la idea de que Estados Unidos tome control de la isla. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que su país desea continuar bajo la soberanía de Dinamarca y formar parte de la Unión Europea y la OTAN. En una rueda de prensa, Nielsen expresó que “este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos”.

Nielsen también calificó las amenazas de Trump como “inaceptables” y reconoció que la situación representa “una crisis geopolítica”. El primer ministro groenlandés hizo un llamado al diálogo respetuoso, teniendo en cuenta el derecho internacional y la autodeterminación de su pueblo.

Las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia se intensifican a medida que se aproxima una reunión en la Casa Blanca, donde se discutirán las aspiraciones estadounidenses sobre la isla. En este encuentro, que contará con la participación del vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se espera abordar las preocupaciones de Dinamarca y Groenlandia sobre la propuesta de Trump.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también asistirán a la reunión, que busca establecer un diálogo directo sobre las intenciones de Estados Unidos respecto a Groenlandia.