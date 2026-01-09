Corte de luz programado en seis comunas de Santiago este viernes: conoce horarios y sectores afectados por Enel

Enel ha anunciado un corte de suministro eléctrico programado para este viernes 9 de enero en varias comunas de Santiago, como parte de un plan de mejora de la red eléctrica.

La empresa Enel Distribución comunicó que la interrupción del servicio se llevará a cabo en sectores específicos de seis comunas de la capital chilena: Macul, San Miguel, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba y Lampa. Este corte es parte de una serie de trabajos programados que buscan fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio para los usuarios.

Los horarios de la interrupción varían según la comuna y el sector afectado. En Macul, el corte se realizará desde las 10:00 hasta las 17:00 horas; en San Miguel, de 10:00 a 16:00 horas; en Quinta Normal, de 11:00 a 17:00 horas; en Vitacura y Huechuraba, de 10:30 a 16:30 horas; y en Lampa, de 09:30 a 15:30 horas. Enel ha indicado que estos horarios son estimaciones y podrían cambiar dependiendo del avance de los trabajos en terreno.

La compañía ha instado a los clientes a planificar sus actividades y tomar medidas preventivas durante el período sin energía. Además, se les ha recomendado desconectar equipos eléctricos sensibles y considerar alternativas para el uso de electrodomésticos. Los usuarios pueden consultar el detalle de las calles y sectores afectados a través de los canales oficiales de Enel, donde se publica información actualizada sobre los cortes programados y mapas de intervención.

Este corte de suministro es parte de un esfuerzo más amplio de Enel para mejorar la infraestructura eléctrica en la región, con el objetivo de reducir futuras interrupciones y garantizar un servicio más confiable a sus clientes.