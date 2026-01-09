Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Conoce el calendario de pagos y requisitos para acceder a este beneficio estatal

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) comenzará a pagarse en enero de 2026, beneficiando a trabajadoras del 40% más vulnerable de la población.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ha anunciado que los pagos del BTM se realizarán el último día hábil de cada mes, con un monto que puede alcanzar hasta $44.157 mensuales. Este beneficio está destinado a trabajadoras dependientes e independientes que cumplan con ciertos requisitos, y se otorga cuatro meses después de la postulación.

Para el año 2026, las fechas específicas de pago son las siguientes: el 30 de enero se pagará la renta de octubre de 2025; el 27 de febrero, la de noviembre de 2025; el 31 de marzo, la de diciembre de 2025; el 30 de abril, la de enero de 2026; el 29 de mayo, la de febrero de 2026; el 30 de junio, la de marzo de 2026; el 31 de julio, la de abril de 2026; el 31 de agosto se pagará tanto la renta de mayo de 2026 como la renta anual de 2025; el 30 de septiembre, la de junio de 2026; el 30 de octubre, la de julio de 2026; el 30 de noviembre, la de agosto de 2026; y finalmente, el 30 de diciembre, la de septiembre de 2026.

Para ser elegible para el BTM, las trabajadoras deben tener entre 25 y 59 años con 11 meses, estar inscritas en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población. Además, deben acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 anuales o, si reciben el beneficio mensualmente, una remuneración bruta inferior a $662.348. También es necesario estar al día con las cotizaciones previsionales y de salud, no trabajar en el sector público y no tener solicitudes pendientes del Subsidio al Empleo Joven.

El proceso de postulación se realiza a través de la plataforma de Sence, donde las interesadas deben ingresar con su ClaveÚnica y completar un formulario. La respuesta a la solicitud se obtiene en un plazo de 90 días.

El monto del BTM varía según las rentas acreditadas. Las trabajadoras que tengan una renta mensual de $294.377 o menos recibirán entre $1 y $44.157. Aquellas con ingresos entre $294.378 y $367.971 obtendrán cerca de $44.157, mientras que las que acrediten entre $367.972 y $662.348 recibirán un monto decreciente hasta llegar a $1.

Este programa busca incrementar los ingresos de las trabajadoras en situación de vulnerabilidad, apoyando su inserción y permanencia en el mercado laboral.