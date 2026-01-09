De la mano de Rojas y Monreal, Deportes Antofagasta refuerza su mediocampo y promete espectáculo en la temporada

Deportes Antofagasta ha realizado nuevos movimientos en el mercado de fichajes, sumando a su plantilla a dos futbolistas en las últimas horas. El club ha oficializado la incorporación del volante Diego Rojas, quien proviene de Curicó, y que había sido considerado como un posible fichaje para Ñublense en la Primera División.

La llegada de Rojas ha sido bien recibida por el equipo, que a través de sus redes sociales destacó: “Se suma a nuestro plantel para aportar talento, visión y juego al mediocampo. Llegó la magia a la Perla del Norte”. Este fichaje se suma a los recientes contratos de Sebastián Leyton y Kevin Campillay, quienes también se unieron al equipo en este periodo de transferencias.

Además, el club dirigido por Luis Marcoleta ha cerrado el fichaje de Josepablo Monreal, quien tuvo una temporada en 2025 con Santiago Wanderers. Durante su paso por los caturros, Monreal anotó un gol en 19 partidos y sumó otros dos en la Copa Chile, lo que lo convierte en un refuerzo interesante para el equipo antofagastino.

Con estas incorporaciones, Deportes Antofagasta busca fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada, con la esperanza de mejorar su rendimiento en el torneo. La afición espera que estos nuevos jugadores puedan contribuir significativamente al desempeño del equipo en el campo de juego.