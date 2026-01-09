Ola de calor en Santiago: Este fin de semana se esperan temperaturas superiores a 38°C en la Región Metropolitana

Este viernes, Santiago podría iniciar oficialmente una ola de calor si las temperaturas alcanzan o superan los 33,1°C, con un pico previsto para el fin de semana, donde se anticipan temperaturas superiores a los 38°C en algunos sectores de la Región Metropolitana (RM). Este fenómeno afectará no solo a la capital, sino también a gran parte de la zona central del país, desde la región del Maule hasta el Biobío, según el meteorólogo Jaime Leyton de Mega.

Leyton explicó que se esperan varios días de altas temperaturas, con el punto más crítico de la ola de calor programado para el domingo. “El foco de calor podría llegar perfectamente a superar los 37°C en Talca ese día”, indicó, añadiendo que en el centro de Santiago se podrían alcanzar los 36°C, y en la zona norte de la RM, las temperaturas podrían sobrepasar los 38°C.

Las proyecciones meteorológicas para Santiago durante los próximos días son las siguientes: el viernes se prevén temperaturas entre 15°C y 33°C, el sábado entre 15°C y 35°C, el domingo entre 15°C y 36°C, el lunes entre 16°C y 33°C, y el martes entre 15°C y 33°C. Leyton advirtió que la mayor variación de temperatura se producirá entre las 10:30 y la 13:30, un periodo en el que es crucial mantenerse hidratado.

El meteorólogo también destacó que el sábado se considerará un día extremadamente caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 36°C y 39,9°C. Además, las noches serán cálidas, con pronósticos de 23°C a 24°C a las 21:00 horas del viernes y hasta 26°C el sábado por la noche, lo que supera en ocho grados la temperatura recomendada para un buen descanso nocturno.