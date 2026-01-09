Anita Alvarado defiende su voto a Kast y critica a quienes no trabajan por falta de esfuerzo y compromiso

Anita Alvarado expresa su apoyo a José Antonio Kast, destacando su preocupación por la seguridad en el país.

La empresaria chilena Anita Alvarado, conocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, ha manifestado públicamente su respaldo al candidato presidencial José Antonio Kast tras las recientes elecciones. En una entrevista con Página 7, Alvarado admitió que no es una experta en política, pero confía en que Kast podrá abordar de manera efectiva los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. “Yo no estoy interiorizada en la política. A mí lo que me interesa es la seguridad. Yo personalmente no quiero estar preocupada por mis hijos”, declaró la llamada Geisha chilena.

Alvarado también se refirió a su percepción sobre la relación de la ex Mekano, Cuco Cerda, sugiriendo que no le da más de tres meses. En su defensa del voto a Kast, enfatizó que su principal preocupación es la seguridad, señalando que “asaltos pueden haber, pero que además de eso te puedan hacer daño, esa es mi preocupación. Entonces creo que, respecto a la seguridad, ahí puede mejorar. Por esa razón lo elegí”.

Además, Alvarado abordó el tema de la ayuda estatal, criticando a aquellos que, según ella, esperan recibir apoyo sin esforzarse por trabajar. “Siento que el que no trabaja, no tiene nomás. Fíjense que los que alegan son los que no trabajan y quieren que el Estado se los dé todo”, afirmó. La empresaria concluyó su intervención subrayando que, aunque reconoce que hay personas que realmente necesitan ayuda, también hay quienes no trabajan por falta de voluntad.

Anita Alvarado continúa siendo una figura polémica en el ámbito público, y sus declaraciones sobre política y trabajo han generado diversas reacciones en la sociedad chilena.