Trump anuncia inminentes ataques terrestres contra carteles en México, intensificando la lucha contra el narcotráfico y la violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración está a punto de iniciar ataques terrestres contra los carteles del narcotráfico, tras una serie de operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe.

En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los carteles”, argumentando que estas organizaciones “están controlando México” y son responsables de altos niveles de violencia y tráfico de drogas que, según él, afectan la seguridad de Estados Unidos. “Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, expresó el mandatario.

Trump destacó que su gobierno ha logrado reducir el ingreso de drogas por vía marítima, pero enfatizó que la lucha debe continuar en tierra firme para enfrentar a las estructuras del narcotráfico que operan desde México. Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y México sobre la estrategia para combatir a los cárteles.

El presidente estadounidense ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de enviar apoyo militar para enfrentar a estas organizaciones, aunque no ha proporcionado detalles sobre cómo se llevarían a cabo estas acciones ni si requerirían la autorización del Congreso de Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado de manera contundente cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en su país, subrayando que la soberanía de México es inviolable. Sheinbaum ha insistido en que las soluciones frente a los cárteles deben construirse a través de la cooperación y el respeto mutuo entre ambos gobiernos.