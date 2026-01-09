ISP emite alerta sanitaria y ordena retiro voluntario de metformina de liberación prolongada por riesgo de calidad en el producto

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile emitió este jueves una alerta sanitaria relacionada con un medicamento utilizado para el control de la glucosa en sangre y la mejora de la sensibilidad a la insulina, específicamente la metformina. Esta alerta se refiere a un retiro voluntario del mercado que afecta a una presentación y serie específicas del producto.

El fármaco en cuestión es “Metformina Clorhidrato comprimidos de liberación prolongada 1000 mg”, clasificado como hipoglicemiante oral de la familia de las biguanidas. Este medicamento es fabricado por Artura Pharmaceuticals Private Limited, una empresa con sede en India. Según el ISP, el producto tiene el registro sanitario F-26874 y corresponde a la serie E2536, lo que permite su identificación precisa en farmacias y centros de distribución.

La alerta se aplica específicamente a la presentación de “estuche x 500 comprimidos”, cuya fecha de vencimiento es abril de 2028 (04/2028). El retiro voluntario no incluye otras concentraciones, formatos o series distintas a las mencionadas. La medida fue tomada para prevenir posibles efectos adversos derivados del uso del producto comprometido.

La razón detrás de esta alerta sanitaria fue la detección de un elemento extraño en un alvéolo de un blister del medicamento, lo que constituye un defecto de calidad que podría representar un riesgo para los consumidores. Por esta razón, se decidió retirar el producto del mercado.

El ISP ha reiterado la importancia de que los pacientes verifiquen los datos del medicamento antes de su uso y sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias en situaciones como esta. Aunque el comunicado no proporciona instrucciones específicas para los pacientes, generalmente se recomienda la suspensión del uso del lote afectado y la consulta con profesionales de la salud para evaluar alternativas terapéuticas en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

El Instituto de Salud Pública continuará actualizando la información conforme avance el proceso de retiro del medicamento identificado.