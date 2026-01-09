Marcianeke comparte su dolor tras la trágica pérdida de un amigo cercano y conmueve a sus seguidores

El cantante urbano Matías Muñoz, conocido artísticamente como Marcianeke, enfrenta un profundo dolor tras la muerte de un amigo cercano, un hecho que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo de la música urbana en general. Este miércoles, el artista utilizó sus redes sociales para comunicar la trágica noticia, lo que provocó una ola de reacciones entre sus fans.

A través de una historia en Instagram, Marcianeke expresó su tristeza y desconsuelo con un emotivo mensaje en el que se despide de su amigo, a quien consideraba como un hermano. “Aún no asimilo tu pérdida, hermano mío. Q.E.P.D. Te amo mucho, mi hermano Naris. Ya no volveré a sonreír como antes”, escribió el músico, reflejando la profundidad de su dolor.

Más tarde, el artista compartió imágenes desde el velorio, sugiriendo que su amigo pudo haber sido víctima de un hecho violento, lo que intensificó la conmoción entre sus seguidores. Según lo que ha compartido en sus plataformas digitales, “Naris” no solo era parte de su círculo íntimo, sino que también estaba involucrado en la escena musical urbana nacional, manteniendo relaciones cercanas con otros exponentes del género como Pablo Chill-E, Standly y Pailita.

La difícil situación que atraviesa Marcianeke ha suscitado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos y colegas, quienes han expresado sus condolencias y han estado a su lado en este momento tan complicado. La comunidad musical se une en torno a él, mostrando que, a pesar de la tragedia, el lazo entre artistas y seguidores se fortalece en tiempos de adversidad.