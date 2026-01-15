EE.UU. intercepta otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe, reafirmando su compromiso contra el tráfico ilegal de petróleo

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo la interceptación de un petrolero en el mar Caribe, en el marco de una operación contra el transporte ilegal de petróleo proveniente de Venezuela. Este suceso se produjo horas antes de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que la operación fue realizada por fuerzas desplegadas desde el portaaeronaves ‘USS Gerald R. Ford’. En un comunicado publicado en redes sociales, se detalló que el petrolero, identificado como ‘Veronica’, fue abordado “sin incidentes”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el ‘Veronica’ es el último de varios petroleros interceptados que operaban en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en la región. En el comunicado, se destacó la eficacia de la operación ‘Lanza Sur’, reafirmando el compromiso de Washington de “aplastar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental”.

Además, se enfatizó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel que cuente con una coordinación adecuada y que se realice de forma legal”. Las autoridades estadounidenses manifestaron su intención de defender la seguridad en la región y poner fin a las actividades ilegales relacionadas con el petróleo venezolano.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, también se pronunció sobre la operación, afirmando que “no hay escapatoria a la justicia estadounidense”. Noem subrayó la determinación de su país y la efectividad de la coordinación en la misión, destacando que la Guardia Costera de Estados Unidos está siempre lista para actuar contra esta amenaza en cualquier lugar y momento.

Hasta la fecha, las fuerzas estadounidenses han interceptado seis petroleros con crudo venezolano como parte de la campaña lanzada por Trump en 2025, que busca combatir las actividades ilegales en Venezuela. Esta campaña alcanzó un punto crítico el 3 de enero, cuando se llevó a cabo un ataque contra el país sudamericano que resultó en cerca de cien muertes y la captura del presidente Nicolás Maduro.