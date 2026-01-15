Carlyn Romero denuncia manipulación en Fiebre de Baile: “Todo estaba decidido antes de mi eliminación en CHV”

La noche del miércoles, el programa estelar de Chilevisión, «Fiebre de Baile», vivió una nueva jornada de tensión con la eliminación de la bailarina venezolana Carlyn Romero, quien fue superada por Cata Days en la competencia. Este desenlace sorprendió a los televidentes, ya que Romero había mostrado un desempeño destacado en la pista de baile.

Tras su eliminación, Carlyn Romero no se pronunció de inmediato, pero más tarde expresó su descontento durante el segmento posterior al programa, conocido como el VAR, donde conversó con la periodista Emilia Daiber. En esta instancia, la bailarina manifestó su indignación, afirmando: “Ya lo tenían todo planificado”. Aclaró que su enojo no provenía de la tristeza por su salida, sino de la percepción de que su eliminación había sido decidida de antemano. “Siento que ya estaba todo decidido”, agregó.

Romero también compartió que había notado señales que le hacían pensar que su salida era inminente. Mencionó que, tras finalizar su presentación, una foto suya apareció en las redes sociales de CHV con un fondo gris, siendo la única en esa situación. “Aunque mi presentación fue excepcional, no iban a permitirme seguir en la competencia. Fue demasiado predecible y decepcionante, porque uno cree en la justicia de este tipo de shows”, comentó la bailarina, quien subrayó que esperaba que el programa valorara el esfuerzo y la evolución de los participantes.

“Mi molestia es por la falta de respeto hacia el esfuerzo que uno pone en el programa. Eso, y la mentira. Al menos díganme que ya estaba estipulado que me iba, así no me esfuerzo ni me arriesgo”, lanzó Romero, dejando claro su descontento con el proceso de eliminación.

En respuesta a las acusaciones de Carlyn, Emilia Daiber aclaró que la foto en blanco y negro fue un error y aseguró que no había planificación alguna para que Romero fuera eliminada. “La producción de Fiebre de Baile no tiene relación con lo que se publica en digital”, afirmó Daiber. Sin embargo, Carlyn respondió con ironía a la aclaración: “Qué casualidad, primera vez que pasa”.

La controversia en torno a la eliminación de Carlyn Romero ha generado un debate entre los seguidores del programa, quienes han expresado su apoyo a la bailarina en redes sociales, cuestionando la transparencia del proceso de eliminación en el show.