Cecilia Bolocco acude a clínica de urgencia por grave estado de salud de su madre, Rose María Fonck

Diana Bolocco se ausentó de «Fiebre de Baile» esta semana, siendo reemplazada por Emilia Daiber, quien envió mensajes de apoyo a su compañera.

La animadora Diana Bolocco no estuvo presente en el programa estelar «Fiebre de Baile», lo que generó inquietud entre sus seguidores. En su lugar, Emilia Daiber asumió temporalmente la conducción y aprovechó la ocasión para enviar palabras de aliento a Bolocco, aunque no ofreció detalles sobre su ausencia.

La preocupación por la salud de la familia Bolocco se intensificó cuando comenzaron a circular imágenes de Cecilia Bolocco en una clínica, donde acudió de urgencia debido al estado crítico de su madre, Rose María Fonck. La madre de Diana y Cecilia, de 90 años, ha estado luchando contra el cáncer durante varios años, habiendo enfrentado cáncer de mama en tres ocasiones. Recientemente, su salud se deterioró, lo que llevó a su familia a buscar atención médica urgente.

Las imágenes, compartidas por la periodista Claudia Ossandón, muestran a Cecilia Bolocco acompañada de su esposo, Pepo Daire, en la clínica. Ossandón indicó que la madre de las animadoras «estaba muy delicada de salud y puede ser que ese sea el motivo de la visita a urgencias». Sin embargo, tras recibir atención médica especializada, se reportó que Rose María Fonck había mostrado signos de mejoría y fue trasladada a una sala común, lo que alivió la preocupación de sus seres queridos.

La situación ha generado un gran interés en los medios y entre los seguidores de la familia Bolocco, quienes han estado atentos a las actualizaciones sobre la salud de Rose María, una figura querida en el ámbito público.