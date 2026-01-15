CHV retira de pantalla su esperada serie veraniega ‘Casado con hijos’ tras solo una semana de emisión

En diciembre, Chilevisión anunció el reestreno de la popular serie “Casado con hijos”, que debutó el 5 de enero, pero fue retirada de la programación una semana después debido a bajos índices de audiencia.

La comedia chilena, que cuenta con las actuaciones de Fernando Larraín (Tito), Javiera Contador (Quena), Fernando Godoy (Nacho) y Dayana Amigo (Titi), se emitía de lunes a viernes, justo después del programa “Contigo en Directo”. La decisión de reestrenar la serie en un canal diferente al de su emisión original, Mega, buscaba ofrecer “una propuesta distinta para el horario”, según informaron desde la estación.

Sin embargo, la estrategia no logró los resultados esperados. Durante su breve tiempo al aire, “Casado con hijos” no logró captar la atención del público, posicionando a Chilevisión en el cuarto lugar de audiencia, superado por TVN, Canal 13 y Mega. Esta situación llevó a la cadena a retirar la serie de su programación el lunes siguiente a su estreno, dejando el bloque que incluía “Contigo en Directo”, “Plan Perfecto” y “¿Cuánto vale el show?” sin la comedia que había sido anunciada como una de sus grandes apuestas para el verano.