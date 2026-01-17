“Contigo en la mañana” se renueva con la llegada temporal de Humberto Sichel durante las vacaciones de Eduardo de la Iglesia

El matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, se alista para una serie de cambios significativos a partir de la próxima semana, coincidiendo con la temporada estival que ha impactado al equipo del programa. Eduardo de la Iglesia, uno de los presentadores, tomará unos días de descanso que se alinean con las vacaciones de su compañero Julio César Rodríguez.

Durante una reciente transmisión, Andrea Arístegui, quien ha sido parte del programa desde 2022, expresó su sorpresa y humor ante la situación, comentando: “Y Eduardo, amigo mío, que se va de vacaciones. Disfrútalo, te voy a extrañar. Oye, todos me están dejando sola”. Sin embargo, De la Iglesia se apresuró a tranquilizarla, afirmando: “Ojo, que no te estoy dejando sola. No quiero ser yo el que lo adelante, pero entiendo que estarás muy bien acompañada desde el lunes en este programa”.

En este contexto, se ha confirmado que el periodista Humberto Sichel se unirá temporalmente al matinal, según información de Página 7. Su participación, aunque breve, está programada para los días lunes 19 y martes 20 de enero, mientras se espera el regreso de Julio César Rodríguez al programa.

La dinámica del matinal se verá afectada por estas ausencias, pero el equipo se muestra optimista ante la llegada de Sichel, quien aportará su experiencia al espacio. La audiencia podrá ver cómo se desarrollan estos cambios en la próxima semana.