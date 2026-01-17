Claudio Crespo responde a Boric tras fallo por caso Gatica: “El Presidente no puede cuestionar a la justicia”

A tres días de ser absuelto por la justicia, el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se pronunció sobre el fallo del caso Gatica, que investigó las lesiones oculares sufridas por Gustavo Gatica durante el estallido social en Chile. La decisión del tribunal fue unánime, marcando el cierre del proceso judicial en su contra.

En una entrevista con el medio La Tercera, Crespo se refirió a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien había expresado su dificultad para entender la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Especiales contra un manifestante desarmado. El mandatario también había afirmado que si se determinaba que alguien había causado la pérdida de los ojos de otra persona, no podía haber impunidad, extendiendo su apoyo a Gatica y su familia.

Crespo respondió a los comentarios del Presidente, afirmando que “el Presidente está tremendamente equivocado” al cuestionar la decisión del tribunal. Sostuvo que “los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”, y enfatizó que “acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado”.

Además, el exoficial criticó el trabajo del Ministerio Público durante la investigación, señalando que “no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo”. Crespo argumentó que los fiscales ya habían decidido que él era el responsable antes de buscar pruebas, lo que, según él, llevó a una absolución unánime. “El fiscal debe buscar la verdad, no una condena. No puede investigar con una idea preconcebida. Eso les costó una absolución unánime”, concluyó.

El caso Gatica ha generado diversas reacciones en el ámbito político e institucional, y el fallo absolutorio ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas sociales en Chile.