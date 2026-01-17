Claudio Crespo critica a Boric por cuestionar su absolución y defiende su actuación en caso de Gustavo Gatica

El ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, fue absuelto por el Cuarto Tribunal Oral de Santiago de las acusaciones de lesiones graves que dejaron ciego a Gustavo Gatica, un estudiante que resultó herido durante las protestas de 2019. Crespo criticó abiertamente los comentarios del presidente Gabriel Boric, quien cuestionó la decisión judicial, afirmando que el mandatario “está tremendamente equivocado” al poner en duda la independencia del poder judicial.

El tribunal determinó que, aunque un disparo de Crespo hirió a Gatica el 8 de noviembre de 2019, su actuación se consideró como defensa legítima, amparada por la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal. En una entrevista con La Tercera, Crespo defendió la decisión del tribunal, subrayando que “los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”. Además, enfatizó que la justicia se expresó de manera unánime, a pesar de que el resultado no fuera del agrado del presidente.

Crespo también criticó la labor de la Fiscalía en la investigación del caso, argumentando que se había actuado con un sesgo que llevó a una búsqueda de culpabilidad en lugar de la verdad. “Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron”, afirmó. Calificó el trabajo del Ministerio Público como “pésimo”, insistiendo en que el fiscal debe buscar la verdad y no una condena preconcebida.

El ex carabinero mencionó que entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, Carabineros detuvo a cerca de 30.000 personas, mientras que actualmente hay más de 70 uniformados procesados o condenados, en contraste con solo 13 personas detenidas por los delitos cometidos durante el estallido social. Crespo, quien pasó 420 días en prisión, expresó su solidaridad con Gustavo Gatica y reflexionó sobre el impacto que su ceguera ha tenido en su vida y la de su familia.

Finalmente, Crespo concluyó que hubo un “error institucional grave” en la autorización y entrega de munición defectuosa, sugiriendo que alguien debería asumir la responsabilidad por ello. La situación en torno a la justicia y la actuación de Carabineros durante las protestas de 2019 sigue siendo un tema de debate en Chile, mientras el país enfrenta desafíos en la reinserción de jóvenes y la seguridad pública.