Reunión histórica en Caracas: Director de la CIA y Delcy Rodríguez buscan mejorar relaciones tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un encuentro que marca un hito en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Este encuentro, confirmado por fuentes de la agencia de inteligencia a EFE, es el primer acercamiento directo entre ambos países desde la reciente incursión militar estadounidense que resultó en la captura del líder chavista Nicolás Maduro. Ratcliffe, quien viajó a Venezuela bajo instrucciones del presidente Donald Trump, tenía como objetivo transmitir un mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo entre ambas naciones, según informó inicialmente The New York Times.

Durante la reunión, Ratcliffe discutió posibles oportunidades de colaboración económica y enfatizó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para adversarios de EE.UU., en particular para narcotraficantes, según una fuente oficial citada por CNN. Este encuentro se produce en un contexto de cambios significativos en la política venezolana, donde Rodríguez, la vicepresidenta chavista, ha asumido un papel protagónico tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de más alto rango que visita Venezuela desde la operación militar que llevó a la detención de Maduro, quien ahora enfrenta cargos de narcoterrorismo en Nueva York. La reunión en Caracas también coincidió con un encuentro entre la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca, donde Machado entregó al presidente estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz, aunque Trump ha descartado su liderazgo en la transición política de Venezuela, argumentando que no cuenta con el apoyo necesario dentro del país.

En este nuevo escenario, Washington ha decidido respaldar a Rodríguez tras la captura de Maduro. El gobierno interino venezolano, que Trump asegura está bajo tutela estadounidense, ha acordado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera, impulsado por la administración republicana.