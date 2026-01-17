La Moneda se niega a asumir responsabilidad por vinculación de Julia Chuñil con ambientalismo y pide que la justicia actúe

La ministra vocera de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, calificó de “gravísima” la detención y formalización de tres hijos y un ex yerno en relación con el crimen de Julia Chuñil, una defensora ambiental desaparecida. Durante una conferencia de prensa en La Moneda, Vallejo enfatizó la importancia de que se esclarezca la verdad sobre el caso y que se encuentre a Chuñil, quien ha estado desaparecida desde hace varias semanas.

Vallejo, al ser consultada sobre los comentarios previos del presidente Gabriel Boric, quien en diciembre de 2024 había relacionado la desaparición de Chuñil con una causa medioambiental, evitó hacer un mea culpa. “Yo nunca he vinculado el caso”, afirmó, aunque reconoció que el presidente sí lo hizo. La ministra insistió en que es fundamental que la justicia continúe su labor para conocer los motivos detrás de la desaparición y muerte de Chuñil.

La ministra no confirmó si el Gobierno tomará alguna acción legal en el proceso judicial relacionado con el caso. En diciembre de 2024, Boric había expresado su preocupación por la desaparición de Chuñil, recordando que en 2023, cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, la mayoría en América Latina. Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente destacó la importancia de abordar la situación de Chuñil y se reunió con su familia a través de la subsecretaria de Derechos Humanos.

En otro contexto, el Gobierno chileno también se enfrenta a una emergencia en la Región del Biobío, donde se ha declarado estado de catástrofe debido a incendios forestales que han consumido más de 8.000 hectáreas y han dejado al menos 15 fallecidos. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comparó la situación con un desastre mayor, afirmando que “esto es más fuerte que el terremoto”.

Por otro lado, el cierre del Sename, tras cuatro décadas de funcionamiento, ha dejado abiertas interrogantes sobre el abordaje del Estado chileno hacia la delincuencia juvenil y la efectividad del nuevo modelo de reinserción social. La fiscal regional de Los Ríos ha indicado que el domicilio de Chuñil es un punto de interés en la investigación, sugiriendo que se ha podido demostrar que fue en ese lugar donde ocurrió el crimen.

Finalmente, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles de hasta el 25% a países europeos que no apoyen su plan de anexar Groenlandia, lo que podría tener repercusiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.