Ximena Rincón podría ser la nueva ministra de Energía en el gabinete de José Antonio Kast, anuncio el 20 de enero

Faltan pocos días para que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, revele los nombres de su primer gabinete, con la senadora Ximena Rincón como posible candidata para el Ministerio de Energía.

El anuncio oficial del gabinete de Kast está programado para el próximo martes 20 de enero, y ya han surgido varios nombres en la lista de posibles ministros. Entre ellos, se menciona a Jorge Quiroz para el Ministerio de Hacienda, Claudio Alvarado para el Ministerio del Interior, José García Ruminot en la Secretaría General de la Presidencia, Mara Sedini como ministra vocera de Gobierno, Martín Arrau en Obras Públicas, May Chomalí en Salud, Rodrigo Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores y María Jesús Wulfen en Desarrollo Social.

Ximena Rincón, actual presidenta del partido Demócratas y exmiembro de la Democracia Cristiana (DC), ha sido mencionada como una de las figuras que podría asumir el Ministerio de Energía. Su candidatura se ve favorecida por el hecho de que su periodo como senadora finaliza el 11 de marzo, lo que le permitiría asumir un nuevo rol en el gabinete de Kast. Rincón sorprendió al apoyar a Kast en la segunda vuelta electoral, después de que su partido respaldara a Evelyn Matthei en la primera vuelta. Tras la victoria de Kast el 14 de diciembre, Rincón se acercó al presidente electo para ofrecer la colaboración de los militantes de su partido, afirmando que “hay hombres y mujeres en Demócratas que podrían jugar un rol si el presidente los convoca”.

A medida que se acerca la fecha del anuncio, la expectativa crece en torno a quiénes formarán parte del nuevo gabinete, que marcará el inicio de la administración de Kast en Chile.