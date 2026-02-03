Trump lanza histórica reserva de tierras raras y minerales críticos en EEUU para reducir dependencia de China y emergencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado el lanzamiento de una reserva de tierras raras y minerales críticos por un valor de 12,000 millones de dólares, con el objetivo de disminuir la dependencia del país de las importaciones chinas y reducir la influencia comercial de Pekín.

Durante un anuncio realizado desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump destacó que esta iniciativa marca la creación de la primera reserva estratégica de minerales críticos en la historia de Estados Unidos. “Hoy anunciamos la creación de la reserva estratégica estadounidense de minerales críticos, la primera reserva de la historia de los minerales críticos de los que tanto se ha hablado”, afirmó el presidente, quien estuvo acompañado por altos ejecutivos del sector empresarial.

El mandatario explicó que esta reserva servirá como un depósito destinado al uso civil en situaciones de emergencia. Además, Trump comparó este nuevo proyecto con las reservas existentes de petróleo y minerales críticos que se utilizan con fines de defensa. La administración ha decidido establecer este fondo de tierras raras para la industria estadounidense, con el fin de “evitar problemas”, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre su funcionamiento.

El proyecto, denominado “Proyecto Bóveda”, será financiado principalmente por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, mientras que más del 16% de los fondos provendrán de empresas del sector privado. Las tierras raras y los minerales críticos han sido un foco de atención para la administración Trump, especialmente desde su regreso a la Casa Blanca, y han sido parte de las negociaciones con países como Ucrania, Australia y China.