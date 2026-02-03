El futuro ministro Ruminot descarta retiro de fondos previsionales para afectados por incendios y promete ayuda económica alternativa

José García Ruminot, futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de Chile, ha expresado su rechazo a la propuesta de un retiro de fondos previsionales para ayudar a las víctimas de los recientes incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. La iniciativa fue presentada por la diputada Pamela Jiles, del Partido de la Gente (PDG), quien argumentó que esta medida podría proporcionar un alivio financiero a quienes han perdido todo en los siniestros.

En una entrevista con Radio 13C, Jiles destacó que el retiro de fondos podría ser una solución efectiva para ayudar a los afectados a salir de sus deudas y problemas económicos. Sin embargo, García Ruminot, quien asumirá su cargo el 11 de marzo, se opuso firmemente a esta idea, advirtiendo que sus consecuencias serían similares a las del retiro del 10% de los fondos de pensiones durante la pandemia, lo que, según él, tuvo un impacto negativo en el ahorro nacional.

“Nos tocó vivir los retiros hace algunos años y todos sabemos lo que eso significó en materia de disminución del ahorro nacional”, afirmó García Ruminot, subrayando que la propuesta no es recomendable para la economía del país.

A pesar de su rechazo a la propuesta de Jiles, el futuro ministro aseguró que el presidente electo, José Antonio Kast, ha instruido a su gabinete a considerar formas de asistencia financiera para aquellos que han sufrido pérdidas significativas debido a los incendios. “Yo entiendo la preocupación, y el Gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil y completa posible”, comentó.

García Ruminot también mencionó que planea reunirse con el próximo ministro de Hacienda para discutir alternativas a la ayuda económica que se pueda ofrecer a los afectados. En sus declaraciones, enfatizó que las medidas de retiro de fondos no han resultado beneficiosas ni para el país ni para los trabajadores.

La diputada Jiles, por su parte, ha instado al nuevo gobierno a considerar seriamente la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones, en un contexto donde la necesidad de apoyo financiero es urgente para muchos chilenos afectados por los desastres naturales.