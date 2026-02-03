Otakin revela su experiencia en El Internado y los comentarios gordofóbicos de Arenita: “No me lo imaginaba, fue doloroso”

Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, ha ganado notoriedad en el mundo del entretenimiento tras su participación en el reality culinario “El Internado” de Mega, donde enfrentó desafíos inesperados y conflictos interpersonales.

Otakin, quien se hizo popular en redes sociales por sus reseñas de comida, se adentró en el formato de reality por primera vez, lo que le resultó tanto extraño como accesible. En una reciente entrevista con La Hora, compartió su experiencia en el programa, donde tuvo que adaptarse a un entorno desconocido y a la convivencia con otros participantes, algunos de los cuales son figuras polémicas del espectáculo chileno.

“Nunca había explorado este tipo de contenido como espectador, pero fue fácil porque no fingía nada, era yo mismo”, comentó Otakin sobre su adaptación al reality. A pesar de los roces con otros concursantes, como Daniella Campos y Arenita, el influencer se mantuvo firme en no caer en provocaciones. “Había que defenderse, pero no era nada planeado”, explicó.

Uno de los momentos más difíciles para Otakin fue enfrentar el bullying por su peso, una experiencia que no anticipaba. “Llevo años evitando eso y tengo un círculo de amistades que piensa de manera similar. En el reality, me encontré con personas que no estaban al tanto de cómo ha cambiado Chile y que usaron un lenguaje anticuado y ofensivo”, reflexionó. A pesar de las dificultades, Otakin destacó que la experiencia le permitió valorar más a su familia y su tiempo, así como la música, que le resultó ausente durante su encierro en el programa.

Tras su salida del reality, Otakin se dedicó a ayudar a las víctimas de incendios forestales en Chile, criticando a algunos influencers que, según él, buscaban “figurar” en medio de la tragedia. “Debemos ser canalizadores y mostrar que estamos ayudando sin hacer un espectáculo de ello”, afirmó, subrayando la importancia de la genuinidad en las acciones de apoyo.

En cuanto a su regreso a la vida cotidiana, Otakin admitió que ha sido un proceso complicado, aunque está listo para retomar su contenido habitual en redes sociales. “Entraría a un reality nuevamente, pero solo por razones económicas. Daría lo mejor de mí, pero mi motivación principal sería la estabilidad familiar”, concluyó.