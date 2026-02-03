Claudio Valdivia y Pía Weidmann: La inesperada pareja que sorprende al mundo del espectáculo chileno con su romance

Claudio Valdivia ha revelado su nueva relación amorosa con la bailarina chilena Pía Weidmann, sorprendiendo al mundo del espectáculo.

En una reciente aparición en el programa de streaming “Lola TV”, Claudio Valdivia, conocido por ser el hermano del futbolista Jorge Valdivia, confirmó su vínculo con Pía Weidmann. Durante la entrevista, el conductor del programa preguntó directamente sobre su relación, a lo que Valdivia respondió: “Estamos en un proceso de conocernos y está super lindo”. Esta declaración se produce tras varias publicaciones en redes sociales donde se les ha visto juntos, bailando y disfrutando de su tiempo en pareja.

Claudio Valdivia también compartió que su relación había sido mantenida en un bajo perfil, indicando que “estaba todo de forma muy anónima, muy privada, nadie sabía. Mientras me shippeaban con todo el mundo, nosotros estábamos ahí tranquilamente”. Además, hizo un llamado a los seguidores para que respeten su nueva relación, pidiendo: “Nadie lo sospechaba… No nos tiren hate, por favor”.

Pía Weidmann, de 26 años y oriunda de Puente Alto, es una reconocida bailarina en Chile. Recientemente, participó en el programa “Fiebre de Baile” junto al actor Francisco Reyes Cristi. Su trayectoria incluye una destacada participación en el programa “Rojo” en 2019, así como en el show “Bailando por un Sueño” en 2020, donde fue compañera de Ignacio Lastra y Leandro Penna. Además, Weidmann es parte del grupo de baile Noche de Brujas y colabora con el grupo de axé de Thiago Cunha, lo que resalta su versatilidad y experiencia en el ámbito de la danza y el entretenimiento.

La relación entre Valdivia y Weidmann ha captado la atención de los medios y seguidores, quienes están expectantes ante el desarrollo de este nuevo romance en el mundo de la farándula chilena.