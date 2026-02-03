Bachelet busca apoyo en la ONU: Brasil y México respaldan su candidatura, pero el rol de Kast será crucial

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha sido postulada para la secretaría general de la ONU, con el respaldo de Brasil y México, aunque su candidatura enfrenta desafíos significativos.

El presidente Gabriel Boric anunció esta semana la inscripción de Bachelet para el cargo, destacando el apoyo de dos potencias regionales. Sin embargo, analistas advierten que este respaldo, aunque relevante, no garantiza una mayoría sólida en la elección. Juan Ignacio Brito, analista y profesor de la Universidad de Los Andes, subraya que “son países importantes, potencias en la región, pero también hay que considerar que son dos gobiernos de izquierda en una región que se está inclinando hacia la derecha”. Esto limita las posibilidades de sumar más apoyos ideológicamente afines, con pocas opciones adicionales en el horizonte.

Por su parte, la abogada internacionalista Paz Zárate considera que el apoyo de Brasil y México es un “espaldarazo” a la candidatura de Bachelet, sugiriendo que su postulación es competitiva. Ambos analistas coinciden en que el papel del gobierno entrante de José Antonio Kast será crucial. Brito señala que “habrá que ver si el gobierno entrante se la juega por apoyar a Bachelet, porque eso va a ser determinante en la manera en que ella pueda recolectar nuevos apoyos”.

Zárate añade que el respaldo de la Cancillería chilena no se limitaría a aspectos económicos, sino que también incluiría logística y coordinación con la estructura profesional del ministerio. La abogada advierte que retirar el apoyo a Bachelet sería perjudicial para la imagen del nuevo presidente y para la política exterior de Chile.

En cuanto a los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, Brito menciona que la situación es compleja, especialmente con respecto a Estados Unidos, donde la falta de sintonía con la administración de Donald Trump podría ser un obstáculo. Además, no se vislumbra un respaldo claro de Rusia o China, mientras que la posición de Francia y el Reino Unido permanece abierta, dependiendo de las negociaciones diplomáticas.

Zárate también destaca que los diálogos oficiosos entre los candidatos y los Estados miembros comenzarán en abril, lo que podría complicar aún más la situación, ya que es probable que surjan nuevas candidaturas de otras regiones.

La trayectoria de Bachelet en la ONU, que comenzó en 2010, es vista como un factor que podría jugar a su favor, aunque Brito advierte que su gestión anterior fue más continuista que reformista, lo que podría ser un obstáculo en un contexto donde se demandan cambios profundos en el sistema multilateral.

En el ámbito político nacional, el senador que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores ha expresado su apoyo a la nominación de Bachelet, aunque también ha criticado la forma en que el Gobierno realizó el anuncio. En el contexto económico, se ha reportado una baja en los precios del salmón atlántico debido a un aumento en la oferta, lo que podría tener implicaciones para la industria pesquera chilena.