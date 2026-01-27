Trump revela uso de un arma secreta llamada “Descombobulador” para neutralizar cohetes rusos y chinos en Venezuela

En una reciente entrevista con The New York Post, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que el ejército estadounidense utilizó un arma secreta, denominada “Descombobulador”, durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Trump no proporcionó detalles específicos sobre el funcionamiento de este artefacto, pero afirmó que fue efectivo para desactivar el equipo del enemigo, indicando que “hizo que el equipo del enemigo dejara de funcionar”.

El exmandatario explicó que los adversarios, que contaban con cohetes de fabricación rusa y china, no pudieron lanzar ningún ataque. “Nunca lograron disparar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no lograron lanzar ni uno solo. Entramos, ellos presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, agregó Trump. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el arma, concluyó que “no tengo permitido hablar de eso, aunque me encantaría”.

En la misma conversación, Trump también abordó la posibilidad de llevar a cabo “ataques terrestres” contra carteles de narcotráfico en América Latina. Cuando se le preguntó si estos ataques podrían realizarse en México, Venezuela o Colombia, el expresidente respondió que “podría ser en cualquier lugar”. Trump ha manifestado en varias ocasiones que Washington está considerando atacar a los carteles en territorio mexicano, una propuesta que ha sido rechazada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la soberanía de México y ha abogado por soluciones pacíficas.

Además, Trump comentó sobre las operaciones para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, acordadas con el gobierno de Caracas, y los planes para revitalizar la producción petrolera en Venezuela mediante la entrada de empresas extranjeras. El expresidente estimó que esta inversión podría alcanzar los 100.000 millones de dólares. “Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó Trump.