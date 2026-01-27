Cortes de luz programados en Santiago este martes: horarios y sectores afectados por interrupciones de hasta siete horas

La empresa Enel ha anunciado cortes de energía programados para este martes 27 de enero, que afectarán a varias comunas de Santiago, con interrupciones que podrían extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Según la información proporcionada por Enel, estos cortes son parte de un plan de mantenimiento y se comunican con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades. La compañía ha habilitado un buscador en su sitio web donde los residentes pueden ingresar su dirección para verificar si se verán afectados por los cortes de luz.

Además, Enel ha establecido líneas de atención para brindar apoyo a personas electrodependientes. Los números habilitados son 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000, donde los afectados pueden recibir asistencia durante estos cortes programados.

