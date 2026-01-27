Claudio Luna, imputado por megaincendio en Biobío, relata cómo se descontroló el fuego mientras cocinaba

Claudio Luna, único imputado por el megaincendio en Concepción, enfrenta serias acusaciones tras su formalización en el Juzgado de Garantía.

Claudio Luna, de 39 años, ha sido formalizado por la Fiscalía en relación al devastador incendio que se desató el 17 de enero en Concepción y sus alrededores, en la región del Biobío. La Fiscalía ha presentado cargos en su contra por incendio por imprudencia, así como 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves. A pesar de que la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Concepción decidió imponerle arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Según los antecedentes del caso, Luna estaba cuidando un fundo cuando encendió una cocina a leña utilizando un caño en mal estado, lo que provocó que el fuego se descontrolara y causara el incendio. En su declaración a los medios tras la audiencia, Luna relató que el día del incidente estaba cocinando mientras su pareja trabajaba como copera en un evento. “Hice arroz con pollo al jugo. Había dos palitos de leña y le eché el tercero”, explicó.

Luna describió el momento en que se dio cuenta del incendio: “Me siento un rato y escucho un ruido muy raro, apago la radio, cuando de repente me doy cuenta que el incendio ya había empezado. Yo parto corriendo donde los jefes, a decirles que se me está quemando hasta la casa en el cerro”. Además, afirmó que su jefe no asumió responsabilidad por el incidente y que la única forma de intentar apagar el fuego era utilizando agua de una piscina ubicada a unos 200 metros del lugar.

El incendio ha tenido un impacto significativo en la comunidad, y las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este trágico evento. La situación ha generado preocupación entre los residentes de la región, quienes han sido testigos de la devastación causada por el fuego.