Alvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova inician nuevas etapas amorosas tras su separación: ¿quiénes son sus nuevas parejas?

Ludmila Ksenofontova y Álvaro Ballero han confirmado su separación y el inicio de nuevas relaciones sentimentales tras 17 años de matrimonio.

La bailarina rusa de 45 años, Ludmila Ksenofontova, ha comenzado una nueva etapa en su vida amorosa, según lo revelado por su exmarido, Álvaro Ballero, quien a través de su cuenta de Instagram mencionó que “Ludmila está con pareja, pero desde hace mucho”. Ksenofontova, por su parte, respondió que ambos están separados y que cada uno tiene la libertad de rehacer su vida. La ruptura del matrimonio se produjo durante el invierno de 2025, y ambos han tomado caminos distintos desde entonces.

Ballero, de 43 años, comentó que se enteró de la nueva relación de Ludmila hace aproximadamente tres semanas, lo que lo llevó a decidir “dar vuelta la página y permitirme volver a ser feliz”. Esta información fue corroborada de manera indirecta por Carla Ballero, hermana de Álvaro, quien es cercana a Ksenofontova y ha sido testigo del proceso de separación. Durante su participación en el programa Zona de Estrellas, Carla optó por un silencio que insinuó su conocimiento sobre la situación actual de su cuñada.

En el ámbito de las nuevas relaciones, Álvaro Ballero fue visto recientemente en una boda familiar acompañado de María José, una mujer con la que ha estado saliendo. La ex “Locaria” mencionó que su madre le había anticipado que Álvaro asistiría con compañía. La prensa de farándula había especulado previamente sobre la vida amorosa de Ballero, quien fue visto en aplicaciones de citas como Tinder.

María José, identificada como recepcionista en el gimnasio Youtupia de Vitacura, ha sido descrita por la panelista Adriana Barrientos como “una chica muy dulce” y madre soltera. Barrientos también indicó que la pareja ha estado saliendo durante algunas semanas y que la conexión entre ellos parece estar fortaleciéndose.

La separación de Ksenofontova y Ballero marca el fin de una larga relación que ha sido objeto de atención mediática, y ambos parecen estar avanzando hacia nuevas oportunidades en sus vidas personales.