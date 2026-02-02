Daniel Fuenzalida deja Radio Activa para cumplir su sueño: animará el emblemático matinal Buenos Días a Todos en 2026

Daniel Fuenzalida, tras 15 años en Radio Activa, se prepara para asumir la conducción del emblemático programa matutino “Buenos días a todos” en TVN a partir de 2026.

El anuncio fue revelado por el portal Infama, que detalló que la decisión de Fuenzalida de dejar la radio se debe a su anhelo de liderar este popular matinal, un sueño que ha tenido durante mucho tiempo. En su emotiva despedida de Radio Activa, Fuenzalida no solo expresó su gratitud por los años en la emisora, sino que también dejó entrever que su futuro estaba en la televisión.

Infama destacó que este cambio representa uno de los grandes movimientos en el mundo del espectáculo para el verano de 2026. Sin embargo, el portal no aclaró el futuro de Eduardo Fuentes, quien ha manifestado su deseo de dejar el programa desde la salida de María Luisa Godoy. Se desconoce si Fuentes continuará en el programa hasta que se realicen los cambios o si habrá una transición inmediata.

Durante el mes de enero, Eduardo Fuentes estará a cargo de la animación del Festival de Olmué, lo que podría ser una oportunidad para que Fuenzalida debute en su nuevo rol. La expectativa por este cambio en la conducción del matinal de TVN ha generado gran interés entre los seguidores del programa y del propio Fuenzalida, quien se ha convertido en una figura reconocida en el ámbito del entretenimiento en Chile.