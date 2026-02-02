Senapred ordena evacuación urgente en Pudahuel por incendio forestal: restricción de pistas en Ruta 68 y alerta para conductores

Un incendio forestal en Pudahuel, Región Metropolitana, ha llevado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ordenar la evacuación de varios sectores.

Este sábado por la tarde, Senapred emitió un comunicado a través de sus redes sociales solicitando la evacuación de las áreas de Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado. La entidad instó a la población a “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, recordando también la importancia de considerar a las mascotas durante la evacuación.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó que el incendio, denominado ‘Laguna Carén’, ha afectado hasta el momento una superficie preliminar de 4 hectáreas. Para combatir el fuego, se han desplegado dos brigadas, maquinaria pesada, un helicóptero y personal de Bomberos de Quinta Normal.

Además, la plataforma TransporteInforma advirtió sobre restricciones en las pistas de la Ruta 68 en dirección a la costa, específicamente en el sector Laguna Carén, debido a la presencia de humo que podría dificultar la visibilidad en la autopista. Esta situación ha generado preocupación entre los conductores que transitan por la zona.

Senapred también activó la mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, asegurando que se están tomando las medidas necesarias para proteger a la población afectada por el incendio.

La situación se desarrolla en un contexto de altas temperaturas en el país, ya que la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido alertas por eventos de ‘Altas Temperaturas Extremas’ en seis regiones, lo que podría agravar la situación de incendios forestales en el país.