Liberan a hombre acusado de intentar iniciar incendio forestal en Maule tras falta de pruebas contundentes en su contra

Un hombre de 43 años fue detenido en la Región del Maule tras ser acusado de intentar iniciar un incendio en un sector afectado por fuegos forestales.

El viernes 26 de diciembre, Carabineros detuvieron a un individuo identificado con las iniciales F. J. H. D. en la Ruta K-620, cerca del cruce Numpay. La acción se llevó a cabo después de que vecinos del área alertaran sobre su comportamiento sospechoso, indicando que el hombre intentaba quemar pasto seco. Este sector había estado bajo amenaza de incendios, ya que un incendio en el cerro Maule había consumido más de 1.000 hectáreas y se encontraba en un 75% controlado.

Durante la detención, se informó que el sospechoso portaba un encendedor, lo que llevó a las autoridades a considerar su posible implicación en el inicio de un nuevo fuego. Sin embargo, el detenido tenía antecedentes por tala, destrucción e incendio de árboles, lo que generó preocupación entre los residentes de la zona.

A pesar de la detención, en la audiencia de formalización realizada esta mañana, la Fiscalía Regional del Maule decidió dejar al hombre en libertad debido a la falta de pruebas que sustentaran su culpabilidad. Claudia Díaz, Fiscal Adjunto, destacó que “no existían antecedentes suficientes” para mantener la acusación, y además, el informe de Carabineros no mencionaba la presencia del encendedor que inicialmente se había reportado.

La defensa del acusado argumentó que las características físicas y de vestimenta del detenido no coincidían con las descripciones proporcionadas por los testigos. Además, señalaron que no se encontró ningún objeto incendiario en su posesión y cuestionaron la legalidad de la detención, sugiriendo que se trató de un arresto sin el debido sustento legal, lo que resultó en que el hombre pasara horas en prisión a la espera de su formalización.