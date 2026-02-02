La lujosa mansión de Anita Alvarado, famosa por su historia y teleserie, ahora está en arriendo por $3,5 millones mensuales

Anita Alvarado, conocida como ‘La geisha chilena’, vuelve a ser noticia debido a la icónica mansión que habitó en Chicureo, la cual se encuentra actualmente en arriendo.

La propiedad, que se hizo famosa en la primera década de los 2000 cuando Alvarado compartía su vida en Japón, fue construida con parte del dinero que su exesposo, Yuji Chida, obtuvo tras estafar a jubilados en Japón por más de 11 millones de dólares. Este escándalo dejó a Alvarado sin su hogar, ya que la mansión de 800 m², ubicada en el Condominio El Algarrobal, fue rematada debido a las deudas de Chida.

La mansión, que cuenta con lujosos acabados como escaleras de mármol, pilares ostentosos, piscina y un amplio jardín de 5.000 m², se convirtió en un símbolo de la cultura popular chilena cuando en 2005 fue utilizada como el hogar de la familia Sánchez Salinas, los ‘Sa-Sa’, en la teleserie ‘Brujas’ de Canal 13. La propiedad tiene ocho dormitorios, siete baños, chimenea, jacuzzi y seis estacionamientos, lo que la convierte en un lugar atractivo para quienes buscan un estilo de vida lujoso.

Actualmente, la mansión está disponible para arriendo, aunque el precio es elevado. Según la oferta publicada en el portal inmobiliario TOCTOC, el costo mensual de vivir en esta emblemática casa es de $3,5 millones, más los gastos comunes, lo que la hace inaccesible para muchos interesados.

La historia de Anita Alvarado y su mansión sigue resonando en la memoria colectiva de los chilenos, recordando tanto su ascenso como figura mediática como los escándalos que la rodearon.