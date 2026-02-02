Tragedia en Indonesia: entrenador del Valencia CF femenino y sus tres hijos pierden la vida en naufragio

El Valencia CF se encuentra de luto tras la trágica muerte de Fernando Martín, entrenador del equipo femenino, y tres de sus hijos en un accidente marítimo en Indonesia.

El suceso ocurrió el pasado viernes alrededor de las 20:30 horas (hora local) cuando la embarcación turística KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar, al este de Bali. Tras el incidente, se activó un operativo de búsqueda que incluyó lanchas y equipos de buceo. Las autoridades confirmaron que entre los desaparecidos se encontraban un hombre español y sus tres hijos, mientras que su esposa y otra hija lograron sobrevivir junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

El equipo de rescate español confirmó posteriormente que Fernando Martín y sus tres hijos fueron hallados sin vida. En un comunicado, el Valencia CF expresó su profundo pesar por la pérdida, destacando que “el club está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín y sus hijos en un trágico accidente de barco”. Además, el club extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los fallecidos.

Enrique Ortuño, abuelo y suegro de las víctimas, relató a EFE que su hija y una de sus nietas fueron las únicas que lograron sobrevivir al accidente. “Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”, explicó Ortuño.

Las primeras investigaciones sugieren que el naufragio fue causado por una avería en el motor de la embarcación. Indonesia ha sido escenario de numerosos accidentes marítimos, atribuibles a infraestructuras deficientes, sobrecarga de pasajeros y mercancías, así como a un cumplimiento laxo de las normas de seguridad y condiciones climáticas adversas.