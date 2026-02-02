César Dutra, nuevo arquero de Deportes Concepción, revela su admiración por Marcos González y su deseo de triunfa en Chile

Deportes Concepción ha hecho oficial el fichaje del arquero brasileño César Dutra, quien se une al equipo proveniente del Boavista de la Primera División de Portugal.

César Dutra, de 33 años, cuenta con una destacada trayectoria, habiendo sido parte del plantel de Flamengo que conquistó la Copa Libertadores en 2019. Además, formó parte de la selección brasileña que se coronó campeona de la Copa del Mundo Sub 20 en 2011. En su presentación como nuevo refuerzo del club penquista, Dutra ofreció una conferencia de prensa donde compartió sus motivaciones para llegar al fútbol chileno y su admiración por el exseleccionado nacional Marcos González.

“Estoy realmente feliz de estar aquí. Mi mayor referencia con relación a Chile es Marcos González, un chileno que no necesita comentarios, el ‘Lobo del aire’. Tuve el placer de jugar con él hace unos años y hoy tengo el honor de saber a través de él de Concepción”, expresó el arquero, quien destacó la importancia de la historia del club en su decisión de unirse a él.

Dutra también mencionó el ascenso reciente de Deportes Concepción a la Primera División, señalando: “El año pasado tuvo el privilegio de subir a la Primera División, así que felicito a todos los que ya están aquí en el proceso. Yo soy uno más llegando, con mucha voluntad de ganar cosas y lograr los objetivos del club junto a nuestros compañeros”.

El portero brasileño subrayó el potencial del club, afirmando que “se está construyendo algo muy grande” y que no tuvo dificultades para aceptar el proyecto del equipo. Además, se refirió a su adaptación a la Región del Biobío, comentando: “Ya pasé por otras situaciones parecidas. Pude ir a Portugal y tuve tiempos que eran completamente diferentes a Brasil. Creo que cada país tiene sus particularidades. Todavía tengo mucho que aprender por aquí, pero creo que estamos preparados para eso. Tengo una familia increíble a mi lado para fortalecerme”.