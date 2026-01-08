Corte de Apelaciones absuelve a exejecutivos de Nova Austral por falta de daño ambiental, pese a sobreproducción de salmones

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha revocado la condena por contaminación de aguas impuesta a exejecutivos de Nova Austral, al determinar que no se probó un daño ambiental concreto, a pesar de que se constató una sobreproducción de salmones y un aumento de desechos orgánicos en los centros de cultivo de Porvenir entre 2017 y 2019.

El fallo, que fue adoptado de manera unánime, anuló la sentencia que había condenado a Nicos Nicolaides Bussenius y Drago Covacich McKay, argumentando que, aunque se evidenciaron irregularidades en la producción, no se demostró un daño real al medio ambiente, un requisito esencial para configurar el delito penal. La Corte subrayó que la sentencia anterior se limitó a relatar la sobre siembra de salmones sin acreditar un daño ambiental derivado de dicha práctica, omitiendo un elemento normativo clave del tipo penal.

En su resolución, el tribunal indicó: “La sentencia invalidada se limita a relatar la sobre siembra de salmones, sin acreditar daño real al medio ambiente derivado de dicha conducta, omitiendo un elemento normativo esencial del tipo penal”. Además, enfatizó que los hechos establecidos no evidencian daños a los recursos hidrobiológicos, limitándose a señalar la introducción de agentes contaminantes sin describir el daño causado.

Como parte de la sentencia de reemplazo, la Corte absolvió a Nicolaides y Covacich del delito de contaminación de aguas, concluyendo que no se configuró penalmente la conducta por la que habían sido condenados en primera instancia. Esta decisión también benefició a Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio y Rigoberto Antonio Garrido Arriagada, quienes habían sido condenados como encubridores, aunque no presentaron recurso, el tribunal extendió los efectos del fallo al considerar que se trataba de un error jurídico que afectaba la base de la condena.

La Corte explicó que el problema no radicó en los hechos descritos, sino en que estos no alcanzan a constituir delito, ya que faltó un elemento clave exigido por la ley. Por lo tanto, la condena fue anulada y se dictó una sentencia absolutoria. Sin embargo, el tribunal aclaró que esta nulidad no afecta otras responsabilidades penales derivadas del juicio, manteniendo la condena impuesta a Covacich por el delito de entrega de información falsa a la autoridad, conforme al artículo 212 del Código Penal.

Los abogados Ignacio Sotomayor y Alejandro Espinoza, defensores de Nicolaides, celebraron la resolución, afirmando que “con el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas hemos demostrado la total inocencia de don Nicos Nicolaides, ex gerente general de la salmonera Nova Austral S.A. La sentencia acogió la tesis que como defensa planteamos en la causa, estableciéndose que no se cometió el delito de contaminación de aguas por no existir el daño a los recursos hidrobiológicos que exige la ley”.

Por otro lado, organizaciones ambientales han expresado su preocupación ante este fallo. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, calificó la decisión como “preocupante”, señalando que “resulta preocupante el fallo que absuelve la responsabilidad a los exejecutivos de la empresa Nova Austral en el caso que inicialmente se denominó Salmon Leaks”. Liberona enfatizó que, aunque los exgerentes quedan sin responsabilidad penal, es crucial conocer los pasos a seguir, recordando que Nova Austral enfrenta diversas infracciones ambientales aún en trámite, por lo que instó a poner el foco en las eventuales sanciones administrativas.