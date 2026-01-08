Ministro Cataldo defiende SLEP tras críticas por PAES y asegura que 23 de 26 servicios mejoraron resultados académicos

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, defendió los resultados de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) tras las críticas de alcaldes y parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron su efectividad tras la reciente Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026. Cataldo destacó que “23 de los 26 Servicios Locales han logrado mejorar los resultados en la PAES”, a pesar de que ningún colegio municipal se ubicara entre los 50 mejores del país.

En una entrevista con radio ADN, el titular del Mineduc respondió a las acusaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que calificó la situación como “inaceptable” y consideró que los SLEP eran “una inversión fallida” del Gobierno. Cataldo argumentó que los SLEP son relativamente nuevos y que los estudiantes que rindieron la PAES “llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando”. Afirmó que es necesario abordar el tema con seriedad y no desde una perspectiva ideológica.

El ministro también se refirió a las críticas de la ACHM sobre la gestión de recursos, señalando que “la plata se queda en las oficinas y no llega a la sala de clases”. En respuesta, Cataldo reiteró que los SLEP han mejorado los resultados en contextos de alta vulnerabilidad, indicando que “son territorios que estaban deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los Servicios Locales ahí”.

Cataldo recordó que en una Comisión Investigadora del año pasado, se había discutido que no se podían exigir resultados inmediatos de los SLEP, dado que su implementación es reciente. Además, advirtió que cualquier intervención del gobierno de José Antonio Kast en los SLEP podría ser un “tremendo error”, dado que el sistema educativo enfrenta una crisis en el ámbito municipal.

En el contexto de la educación en Chile, el debate sobre la efectividad de los SLEP continúa, mientras el Gobierno busca mejorar los resultados académicos en un sistema que ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años.