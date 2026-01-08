Emma y Mateo se mantienen como los nombres más inscritos en Chile durante 2025, según el Registro Civil

El Registro Civil de Chile ha revelado que los nombres más populares de 2025 son Emma y Mateo, con 1.999 y 2.323 inscripciones, respectivamente.

Según el informe publicado este viernes por el Registro Civil, Emma ha mantenido su posición como el nombre más registrado para niñas por cuarto año consecutivo, mientras que Mateo ha encabezado la lista de nombres para niños durante nueve años seguidos. La cifra de 1.999 inscripciones para Emma y 2.323 para Mateo refleja una tendencia continua en la elección de nombres en el país.

En el caso de los nombres femeninos, Emilia ha ascendido del cuarto al segundo lugar, intercambiando posiciones con Isabella, que ahora ocupa el tercer puesto. Sofía se mantiene en el cuarto lugar y Julieta cierra el top cinco. Por otro lado, en la lista masculina, después de Mateo, los nombres más populares son Liam, Lucas y Santiago, mientras que Facundo ha desplazado a Gaspar del quinto lugar.

El Registro Civil también ha proporcionado un análisis de las tendencias en la elección de nombres, destacando que la popularidad de ciertos nombres puede estar influenciada por factores culturales y sociales. La elección de nombres es un reflejo de las preferencias de los padres y puede variar significativamente de un año a otro.

Este informe sobre los nombres más inscritos en Chile se suma a otros datos demográficos que el Registro Civil publica anualmente, contribuyendo a un mejor entendimiento de las tendencias sociales en el país.