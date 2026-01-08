Corfo lanza innovador proyecto para desarrollar tecnología de extracción directa de litio, impulsando la minería sostenible en Chile

Las exportaciones mineras de Chile alcanzaron ingresos superiores a los 63 millones de dólares durante el año 2025, según un informe reciente del Ministerio de Minería. Este notable desempeño se debe a la alta demanda de minerales en el mercado internacional, especialmente cobre y litio, que han visto un aumento significativo en sus precios.

El informe destaca que el sector minero continúa siendo un pilar fundamental de la economía chilena, representando una parte considerable de las exportaciones totales del país. En particular, el cobre, que es el principal producto de exportación, ha mantenido su posición como el motor de crecimiento del sector, impulsado por la creciente demanda de tecnologías sostenibles y energías renovables.

Además, el litio, utilizado en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, ha experimentado un auge en su comercialización, lo que ha contribuido a los altos ingresos reportados. Las proyecciones para el 2026 sugieren que esta tendencia podría continuar, dado el interés global en la transición hacia energías más limpias.

El Ministerio de Minería también ha señalado que se están implementando políticas para fomentar la inversión en el sector, con el objetivo de aumentar la producción y mejorar la sostenibilidad de las operaciones mineras. Esto incluye iniciativas para reducir el impacto ambiental y promover el uso de tecnologías más limpias en la extracción y procesamiento de minerales.

En resumen, las exportaciones mineras de Chile no solo han superado los 63 millones de dólares en 2025, sino que también reflejan la importancia del sector en el contexto económico nacional y su potencial para seguir creciendo en los próximos años.