Horror en Bolivia: Encuentran cuerpos de chilenos torturados y quemados en Challapata, investigan posible ajuste de cuentas

Las autoridades bolivianas han confirmado el hallazgo de dos cuerpos de ciudadanos chilenos en Challapata, Oruro, quienes presentaban signos de tortura y habían sido quemados.

Los cuerpos fueron encontrados en un área deshabitada conocida como ‘México Chico‘, donde se constató que las víctimas estaban maniatadas y tenían evidencias de haber sido golpeadas antes de ser incendiadas. El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, declaró que “estaban maniatados, presuntamente golpeados, torturados antes de prenderles fuego“.

La investigación preliminar sugiere que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. En el lugar del hallazgo, también se encontró un vehículo calcinado que se presume pertenecía a las víctimas. Morales añadió que se está verificando en Migraciones la fecha de ingreso de los chilenos a Bolivia, así como el motivo de su estancia y con quiénes se reunieron en la localidad.

Además, se ha informado que otro ciudadano chileno sobrevivió al ataque y fue trasladado a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) para recibir atención. En el marco de las investigaciones, se han detenido a otros dos chilenos que se encuentran bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las indagaciones.

Las fuerzas policiales están realizando peritajes en el lugar del crimen, levantando evidencia y recolectando testimonios para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar posibles responsabilidades.