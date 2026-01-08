Metro de Santiago extiende su horario hasta la 00:30 por conciertos de Bad Bunny este fin de semana

Este fin de semana, el Metro de Santiago ampliará su horario de funcionamiento debido a los tres conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

El reconocido artista puertorriqueño se presentará en Chile los días 9, 10 y 11 de enero como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos”, lo que ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. Para facilitar el acceso de los asistentes a los conciertos, el Metro de Santiago ha decidido extender su horario hasta las 00:30 horas, aunque esta medida se aplicará únicamente en algunas estaciones específicas.

Según la información proporcionada por la empresa de transporte, la extensión del horario afectará a las líneas 3, 5 y 6 del Metro. Las estaciones que permanecerán abiertas hasta la nueva hora de cierre son: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa como estaciones de ingreso, y varias estaciones de salida en las diferentes líneas. En la Línea 3, las estaciones de salida incluyen Plaza Egaña, Ñuñoa, U. de Chile, Plaza Chacabuco, Cardenal Caro y Plaza Quilicura. En la Línea 5, las estaciones son Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés. Por último, en la Línea 6, las estaciones de salida son Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones. Además, las estaciones intermodales Franklin y Bellavista de La Florida también estarán operativas durante este horario extendido.

En paralelo, la empresa Red Movilidad ha anunciado un refuerzo en sus servicios de buses para atender la alta demanda que se espera durante los conciertos. Se implementarán recorridos adicionales que saldrán directamente desde el Estadio Nacional, así como desde las estaciones de Metro Franklin y Bellavista de La Florida. Entre las líneas de buses que estarán disponibles se encuentran el 506, que tendrá paradas en diferentes puntos estratégicos, y otros servicios que funcionarán hasta la 01:00 horas, como el 201x y el 301x desde la estación Franklin.

Estas medidas buscan garantizar que los asistentes a los conciertos de Bad Bunny puedan trasladarse de manera eficiente y segura, considerando la gran afluencia de público que se anticipa para estos eventos.